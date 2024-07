EM SHOPPING

Confeitaria Priscilla Diniz inaugura nova unidade em Salvador

O menu possui itens consagrados da marca criada em 2016, como a linha de biscoitos finos, bolos e tortas, sobremesas geladas, docinhos gourmet, mini cakes, morango do amor, salgadinhos e quiches, além da linha de caixas e presente com as guloseimas sortidas para todas as idades.