CHUVA OU SOL

Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Salvador

Quem vive em Salvador vai poder aproveitar bem as praias da capital baiana neste fim de semana. Isso porque, segundo a previsão do tempo, a probabilidade de chuva é baixa nos próximos dias. O aviso foi divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Nesta sexta-feira (26), é esperado um céu claro a parcialmente nublado com chances de até 40% de chuvas fracas, a qualquer hora do dia. Já no sábado, a expectativa é também de um céu claro a nublado, mas com chances de até 20% de chuvas fracas, a qualquer hora do dia.