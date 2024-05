CHUVA OU SOL?

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana

A previsão do tempo para esta semana em Salvador é de dias quentes e secos, com um final de semana chuvoso. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), permanece nos próximos dias a atuação da massa de ar quente e seca, porém, os ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico favorecerão a ocorrência de chuva.