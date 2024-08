CHUVA OU SOL?

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana

Crédito: Foto do Leitor

O tempo em Salvador nesta semana vai contar com um céu nublado e chuvas fracas e isoladas. Já as temperaturas deverão variar entre 21 °C (mínima) e 29 °C (máxima), segundo previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Nos próximos dias permanece atuação da massa de ar quente e seca, porém, os ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico favorecerão a ocorrência de chuva.

Confira a previsão:

Entre segunda-feira (19) e terça-feira (20), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Os dois dias têm a maior probabilidade de chuva da semana, com previsão de 40% de pluviosidade.