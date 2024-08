SEGURANÇA

Inscrições abertas para curso gratuito de defesa pessoal para mulheres em Salvador

A Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) está com inscrições abertas para uma nova turma do curso gratuito de Defesa Pessoal para Mulheres. As interessadas devem ter a partir de 18 anos de idade e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (71) 99613-6086 ou e-mail [email protected] .

As aulas serão realizadas nos dias 20, 22, 24, 27 e 31 de agosto, na sede da GCM, na Avenida General San Martin, na Fazenda Grande do Retiro. O principal objetivo do curso é capacitar as participantes com técnicas básicas de defesa pessoal, além de conscientizá-las sobre a importância da segurança e do empoderamento feminino.