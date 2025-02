CARNAVAL DE SALVADOR

Confira a programação do Circuito Sergio Bezerra 2025

A ordem dos blocos foi divulgada pela prefeitura da capital

A Prefeitura de Salvador divulgou, na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial do Município (DOM), a ordem dos blocos em todos os circuitos da folia momesca da capital. Confira a seguir o que vai desfilar no circuito Sergio Bezerra (Farol da Barra ao Morro do Cristo) no primeiro dia da folia, 27 de fevereiro.>