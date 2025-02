CARNAVAL DE SALVADOR

Confira a programação do Circuito Dodô 2025

A ordem dos blocos foi divulgada pela prefeitura da capital

Já é Carnaval, cidade! E com direito até a programação. A Prefeitura de Salvador divulgou, na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial do Município (DOM), a ordem do blocos nos circuitos da folia momesca da capital. >

A lista não conta, ainda, com os trios pipoca, que ainda serão definidos. Ela já tinha sido publicada no DOM pelo Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares, no dia 18 de dezembro do ano passado, e foi republicada agora após análises e deferimentos de recursos.>