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Confira a programação do Circuito Batatinha 2025

A ordem dos blocos foi divulgada pela prefeitura da capital

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 16:43

Pelourinho
Pelourinho Crédito: Cristian Carvalho/Divulgação

Já é Carnaval, cidade! E com direito até a programação. A Prefeitura de Salvador divulgou, na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial do Município (DOM), a ordem do blocos nos circuitos da folia momesca da capital.

A lista não conta, ainda, com os trios pipoca, que ainda serão definidos. Ela já tinha sido publicada no DOM pelo Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares, no dia 18 de dezembro do ano passado, e foi republicada agora após análises e deferimentos de recursos.

Confira a ordem dos blocos no Circuito Batatinha (Pelourinho):

Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)

BLOCO DAS BAIANAS

BLOCO DE REGGAE AXUM

DARAJU DE ODÉ

EXPRESSÃO NEGRA

FILHOS DA FEIRA

KORIN EFAN

MALCOM X

NOVA FLOR

QUESTÃO DE GOSTO

SAMBA NEGUINHO

TOMALIRA

REGGAE A PAZ

TOALHA DA SAUDADE

Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)

RELÍQUIAS AFRICANAS

AMIGOS DE BABÁ

BOMBOCADO

TÔ AÊ

CORISCO

DANDARA

AGBARA

AFRO LIBERDADE

NAMANDU NOSSO PLANETA

FILHOS DE OXALÁ

AFOXÉ PRETO VELHO

BLOCO AFRO PALAFITAS

AFOXÉ FILHOS DE JAGUN

INDIOS OS TAMOIOS

FILHOS DE ONIRA

IMPACTO SONORO

AFOXÉ XIRÊ LONÍ

CLUBE DO SAMBA

LEIA MAIS 

Confira as atrações que vão se apresentar no Fuzuê e Furdunço 2025

Dia 01 de março (sábado)

SAMBETÃO

O MANGUE

BLOCO MUCUM’G

ORIOBÁ

FILHAS DE GANDHY

LAROYÊ ARRIBA

SWING DO PELÔ

CABEÇA DE GELO

CHABIS’C

FILHOS DE NANÃ

BLOCO RODOPIÔ

AFOXÉ ACARÁ

ALERTAMENTE NEGRA

MULHERES NA FOLIA

CURUZU CITY

DANA-DANA

GINGA REMANDIOLA

TEMPERO DE NEGRO

MUTUÊ

KIZUMBA

ROSA JAGUARICEMA

FILHOS DE JHA

KORIN NAGÔ

TAMBORES E CORES

É COM ESSE QUE EU VOU

AFOXÉ FILHOS DE OGUM DE RONDA

PROJETO ESPECIAL - BLOCO PAGODINHO

PROJETO ESPECIAL - CHEGOU A HORA

Dia 02 de março (domingo)

MAMULENGO

FILHOS DE GANDHY

BBG - BIG BLOCO GUETHO

AFOXÉ LUAÊ

IDARÁ

QUERO VER O MOMO

OLORUM BABA MI

SÓ SAMBA DE RODA

CARNAPELÔ

MALCON X

AFOXÉ DANÇA BAHIA

VELHA GUARDA DOS NEGÕES

LEVA EU

AFOXÉ AYRALOGUM

SKA REGGAE

SAMBRASIL

NAMORAL

AFRO SOWETO

BOLA CHEIA

Dia 03 de março (segunda-feira)

OLODUM MIRIM

FILHOS DE KORIN EFAN

MUTANTES O BLOCO

AFROBOGUM

LAROYÊ ARRIBA

AS GOSTOSAS/MANIA DE SAMBAR

INSABA MAZÁ

BABA AFOMAM

AFOXÉ ÔMO IZO

ARCA DE AXÉ

AFRO MANGANGÁ - BLOCO DA CAPOEIRA

YLÊ OYA

KI BELEZA

GINGA DO NEGRO

ABUSE E USE

FILHOS DE OMOLU

CHABIS’C

JOGO DE IFÁ

ARAIYÊ

AFOXÉ FILHOS DE OGUM DE RONDA

PROJETO ESPECIAL - CHEGOU A HORA

Dia 04 de março (terça-feira)

FILHOS DE GANDHY

FILHAS DE GANDHY

SWING DO PELÔ

ALABÊ

FURACÃO 2001

OBÁ DE XANGÔ

BLOCÃO DA LIBERDADE

KAMBALAGWANZE

BLOCO DA SAUDADE

SAMBRASIL

SAMBA E FOLIA

OKAMBI

SAMBATERRAMAR

AMBIENTAL ECOSSISTEMA

OS NEGÕES

AFRODESCENDENTES DA BAHIA

CORTEJO AFRO

OLORUM BABA MI

PAI BUROKÔ

POVO DE SANTO

CANELIGHT

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