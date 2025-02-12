Confira a programação do Circuito Batatinha 2025

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Monique Lobo
Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 16:43
Já é Carnaval, cidade! E com direito até a programação. A Prefeitura de Salvador divulgou, na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial do Município (DOM), a ordem do blocos nos circuitos da folia momesca da capital.
A lista não conta, ainda, com os trios pipoca, que ainda serão definidos. Ela já tinha sido publicada no DOM pelo Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares, no dia 18 de dezembro do ano passado, e foi republicada agora após análises e deferimentos de recursos.
Confira a ordem dos blocos no Circuito Batatinha (Pelourinho):
Dia 27 de fevereiro (quinta-feira)
BLOCO DAS BAIANAS
BLOCO DE REGGAE AXUM
DARAJU DE ODÉ
EXPRESSÃO NEGRA
FILHOS DA FEIRA
KORIN EFAN
MALCOM X
NOVA FLOR
QUESTÃO DE GOSTO
SAMBA NEGUINHO
TOMALIRA
REGGAE A PAZ
TOALHA DA SAUDADE
Dia 28 de fevereiro (sexta-feira)
RELÍQUIAS AFRICANAS
AMIGOS DE BABÁ
BOMBOCADO
TÔ AÊ
CORISCO
DANDARA
AGBARA
AFRO LIBERDADE
NAMANDU NOSSO PLANETA
FILHOS DE OXALÁ
AFOXÉ PRETO VELHO
BLOCO AFRO PALAFITAS
AFOXÉ FILHOS DE JAGUN
INDIOS OS TAMOIOS
FILHOS DE ONIRA
IMPACTO SONORO
AFOXÉ XIRÊ LONÍ
CLUBE DO SAMBA
Dia 01 de março (sábado)
SAMBETÃO
O MANGUE
BLOCO MUCUM’G
ORIOBÁ
FILHAS DE GANDHY
LAROYÊ ARRIBA
SWING DO PELÔ
CABEÇA DE GELO
CHABIS’C
FILHOS DE NANÃ
BLOCO RODOPIÔ
AFOXÉ ACARÁ
ALERTAMENTE NEGRA
MULHERES NA FOLIA
CURUZU CITY
DANA-DANA
GINGA REMANDIOLA
TEMPERO DE NEGRO
MUTUÊ
KIZUMBA
ROSA JAGUARICEMA
FILHOS DE JHA
KORIN NAGÔ
TAMBORES E CORES
É COM ESSE QUE EU VOU
AFOXÉ FILHOS DE OGUM DE RONDA
PROJETO ESPECIAL - BLOCO PAGODINHO
PROJETO ESPECIAL - CHEGOU A HORA
Dia 02 de março (domingo)
MAMULENGO
FILHOS DE GANDHY
BBG - BIG BLOCO GUETHO
AFOXÉ LUAÊ
IDARÁ
QUERO VER O MOMO
OLORUM BABA MI
SÓ SAMBA DE RODA
CARNAPELÔ
MALCON X
AFOXÉ DANÇA BAHIA
VELHA GUARDA DOS NEGÕES
LEVA EU
AFOXÉ AYRALOGUM
SKA REGGAE
SAMBRASIL
NAMORAL
AFRO SOWETO
BOLA CHEIA
Dia 03 de março (segunda-feira)
OLODUM MIRIM
FILHOS DE KORIN EFAN
MUTANTES O BLOCO
AFROBOGUM
LAROYÊ ARRIBA
AS GOSTOSAS/MANIA DE SAMBAR
INSABA MAZÁ
BABA AFOMAM
AFOXÉ ÔMO IZO
ARCA DE AXÉ
AFRO MANGANGÁ - BLOCO DA CAPOEIRA
YLÊ OYA
KI BELEZA
GINGA DO NEGRO
ABUSE E USE
FILHOS DE OMOLU
CHABIS’C
JOGO DE IFÁ
ARAIYÊ
AFOXÉ FILHOS DE OGUM DE RONDA
PROJETO ESPECIAL - CHEGOU A HORA
Dia 04 de março (terça-feira)
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
SWING DO PELÔ
ALABÊ
FURACÃO 2001
OBÁ DE XANGÔ
BLOCÃO DA LIBERDADE
KAMBALAGWANZE
BLOCO DA SAUDADE
SAMBRASIL
SAMBA E FOLIA
OKAMBI
SAMBATERRAMAR
AMBIENTAL ECOSSISTEMA
OS NEGÕES
AFRODESCENDENTES DA BAHIA
CORTEJO AFRO
OLORUM BABA MI
PAI BUROKÔ
POVO DE SANTO
CANELIGHT