PREVISÃO DO TEMPO

Confira as 38 cidades baianas com previsão de chuva e ventos fortes

Alerta foi emitido pelo Inmet nesta segunda-feira (23)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para chuvas e ventos fortes em cidades do litoral da Bahia. Salvador e outras 32 cidades têm previsão de chuva, enquanto cinco municípios devem registrar ventania intensa entre esta terça-feira (24) e quarta-feira (25). >

O aviso amarelo de chuva é válido para municípios da Região Metropolitana de Salvador, sul e nordeste do estado. Entre as cidades citadas pelo Inmet estão Camaçari, Lauro de Freitas e Santo Amaro. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) explica que a semana será marcada pela atuação de uma massa de ar quente, mas a formação de cavados (região de baixa pressão atmosférica), associada aos ventos úmidos, favorecerá a ocorrência de chuvas. >

Entre terça (24) e quinta-feira (26), a probabilidade de chuva na capital é de 40%, com temperatura mínima de 21 ºC e máxima de 28 ºC. Já na sexta (27) e sábado (28), as chances de chuva aumentam para 60%. >

Salvador não está sob o alerta do Inmet para a ocorrência de ventos fortes, como é o caso de quatro cidades baianas. São elas: Alcobaça, Caravelas, Mucuri, Nova Viçosa e Prado. Todas são localizadas no sul do estado. Enquanto isso, cidades da região oeste da Bahia seguem sob alerta de baixa umidade. >