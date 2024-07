BANHISTAS

Confira cuidados extras para as praias de Salvador durante o inverno

Neste ano, capital contabilizou 322 ocorrências de afogamento

Da Redação

Publicado em 19 de julho de 2024 às 16:09

Praia de Buraquinho Crédito: Divulgação

Mesmo durante o inverno, Salvador continua sendo atrativa para aqueles que desejam desfrutar das praias nesse período. No entanto, é essencial que os banhistas estejam cientes dos cuidados necessários para aproveitar o mar com segurança nesta época, quando as condições do clima favorecem para formações de ondas mais intensas e nas correntes de retorno.

De acordo com o coordenador de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar), Kailani Dantas, esses fatores colaboram para aumentar o risco de afogamento. Desde o início da estação mais fria do ano, no último dia 20 de junho, até a primeira quinzena deste mês de julho, mais de 15 salvamentos de banhistas foram realizados, sem registros de óbito, no trecho da praia do Jardim de Alah até a praia de Ipitanga.

Outro cuidado que se deve ter é com as caravelas-portuguesas, seres marinhos que, apesar da aparência delicada, possuem tentáculos venenosos capazes de causar queimaduras e reações alérgicas em humanos. Apenas neste mês, cerca de 40 ocorrências envolvendo esses animais foram contabilizadas pela Salvamar, com destaque para o feriado da Independência do Brasil na Bahia (2 de julho), nas praias de Piatã e Flamengo.

“É necessário cautela por parte dos banhistas quanto à sinalização. As bandeiras vermelhas significam que a praia possui alto risco para afogamento, enquanto a bandeira roxa alerta para o risco com animais marinhos. É importante também que os banhistas escolham um trecho próximo ao posto salva-vidas”, diz Dantas.

Balanço

Neste ano, o serviço contabilizou 322 ocorrências de afogamento nas praias da capital baiana, uma redução de quase 70% em comparação aos sete meses de 2023, quando foram computados 1.049 registros. Ainda em 2024, o órgão já soma 50.019 ações preventivas nas praias da cidade, 78 registros de queimaduras com caravelas, 2.287 pulseiras de identificação distribuídas para crianças e três óbitos.

A Salvamar possui uma equipe de 270 agentes, distribuídos em 35 postos ao longo de 28 km da costa, no trecho entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga (próximo ao kartódromo). A instituição opera com quatro postos móveis em constante atividade, atendendo também a eventos municipais.

Os equipamentos usados pelas equipes envolvem motos aquáticas, pranchões, nadadeiras, máscaras de mergulho, respiradores, capacetes e botes. Os salva-vidas não apenas realizam operações de resgate, mas também implementam ações preventivas e educativas.