SUL DA BAHIA

Jovem morre afogado cerca de uma hora após entrar no mar em Arraial d'Ajuda

Alesson Lopes da Silva desapareceu após sair para dar um mergulho no mar no domingo

Da Redação

Publicado em 17 de junho de 2024 às 16:57

Corpo de Alesson Lopes da Silva, de 23 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (17) Crédito: Divulgação

Um corpo foi encontrado na praia do Apaga Fogo em Arraial d´Ajuda, no sul do estado, nesta segunda-feira (17). O jovem Alesson Lopes da Silva, de 23 anos, era natural de Porto Seguro e desapareceu após sair para dar um mergulho no mar no domingo (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), Elisio da Silva Santos, pai da vítima, acionou a equipe por volta das 14h40 do domingo, relatando o desparecimento do filho, cerca de uma hora após ter entrado no mar.

A guarnição de Bombeiros se deslocou para o local iniciando as buscas sem êxito até o final do dia. As buscas foram suspensas ao final da tarde por conta da falta de visibilidade.