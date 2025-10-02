Confira o calendário das corridas de rua da Bahia neste mês de outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:57
O calendário de corridas de rua na Bahia, especialmente em Salvador, segue recheado neste mês de Outubro. Entre as provas, eventos tradicionais como o Desafio 4 Faróis e a 3ª edição da Corrida do Leão.
Para te ajudar a aumentar sua quilometragem, o CORREIO listou as principais provas marcadas no mês de setembro em Salvador. Confira abaixo.
04/12 - Desafio Latitude 12
05/10 - Corrida da Asa
05/10 - Kids Magic Run
05/10 - Treinão Outubro Rosa GB Assessoria
05/10 - Hoka Speed Run 2025
10/10 - Desafio 4 Farois
12/10 - Corrida Kids Boulevard
12/10 - Corrida da Advocacia
12/10 - TekRun - FEIRA DE SANTANA
12/10 - Corrida do Movimento
18/10 - Night Run Ativo
19/10 - Corrida dos Médicos Unimed
19/10 - Corrida todos contra o Câncer
19/10 - 2ª Meia Maratona do BPRv
26/10 - Corrida do Yatch Clube
26/10 - 3ª Corrida do Leão