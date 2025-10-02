ESPORTE

Confira o calendário das corridas de rua da Bahia neste mês de outubro

16 provas agitam o mês no estado; 15 delas são em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:57

Corrida do Leão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O calendário de corridas de rua na Bahia, especialmente em Salvador, segue recheado neste mês de Outubro. Entre as provas, eventos tradicionais como o Desafio 4 Faróis e a 3ª edição da Corrida do Leão.

Para te ajudar a aumentar sua quilometragem, o CORREIO listou as principais provas marcadas no mês de setembro em Salvador. Confira abaixo.

OUTUBRO 2025

04/12 - Desafio Latitude 12



05/10 - Corrida da Asa

05/10 - Kids Magic Run

05/10 - Treinão Outubro Rosa GB Assessoria

05/10 - Hoka Speed Run 2025

10/10 - Desafio 4 Farois

12/10 - Corrida Kids Boulevard

12/10 - Corrida da Advocacia

12/10 - TekRun - FEIRA DE SANTANA

12/10 - Corrida do Movimento

18/10 - Night Run Ativo

19/10 - Corrida dos Médicos Unimed

19/10 - Corrida todos contra o Câncer

19/10 - 2ª Meia Maratona do BPRv

26/10 - Corrida do Yatch Clube