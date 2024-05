Confira previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

No sábado (1º) e domingo (2) a chance de chover aumenta. Amanhã a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 80% de chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia, enquanto que, no domingo, está previsto um tempo com céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 90% de chuvas fracas a moderadas, também a qualquer hora do dia.