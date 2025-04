SEMANA SANTA

Congelar o peixe modifica o sabor? Confira dicas para manter a qualidade

Comerciante do Mercado do Peixe, em Água de Meninos, faz recomendações às vésperas da Semana Santa

Millena Marques

Publicado em 8 de abril de 2025 às 06:00

Apesar do preço, o peixe ainda tem muita procura. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Comprar o peixe da Semana Santa antecipadamente garante economia de até 42%, segundo comerciantes do Mercado do Peixe e da Ladeira da Água Brusca, no bairro de Água de Meninos, em Salvador. No entanto, quem compra o produto precisa congelá-lo. Mas, será que esse processo não modifica o sabor do peixe? Basta seguir as recomendações dos vendedores para garantir o sabor de qualidade. >

Thainá Barbosa, que trabalha no Mercado do Peixe há cinco anos, diz que o segredo é colocar o peixe do jeito que comprou no congelador. “Se comprou o peixe fresco e colocar para congelar, não tem problema. O gosto é o mesmo. O que não pode é congelar, descongelar e colocar para congelar novamente”, explica. >

Outro ponto importante é o uso do limão. Embora seja comum utilizar o limão para limpar o peixe, esse método só deve ser utilizar na hora do cozimento. Isso porque, segundo Thainá, o limão tem uma substância que influencia no gosto. “A primeira coisa é não lavar o peixe com o peixe em água corrente por causa do choque térmico. Não precisa colocar limão porque o limão cozinha o peixe. Ele só pode ser utilizado na hora em que for cozinhá-lo”, pontua. >

Viradão na Semana Santa >

O Mercado do Peixe funcionará por 35 horas ininterruptas na Semana Santa. A feira abrirá às 3h da quinta-feira (17) e manterá o expediente até as 14h da Sexta-feira Santa (18). >