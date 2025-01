PLANETÁRIO

Conheça a balança que mostra seu peso em todos os planetas

A pesagem é gratuita e pode ser realizada de terça a sexta, das 8h às 21h, e nos finais de semana em horários especiais

Vitor Rocha

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 02:20

Balança Espacial do Planetário da Ufba Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Já imaginou saber como seria seu peso em outros corpos celestes do sistema solar? No planetário da Universidade Federal da Bahia (Ufba) é possível. O aparelho, localizado na entrada do estabelecimento, é o único no mundo a medir ao mesmo tempo o peso dos visitantes em todos os planetas do sistema solar, Plutão, Lua e Sol. A pesagem é gratuita e pode ser realizada de terça a sexta, das 8h às 21h, e nos finais de semana, em horários especiais. >

A ideia da balança veio da vontade de produzir atrações que não estivessem em outros planetários, conforme apontou o desenvolvedor do equipamento, César Orrico. Coordenador científico do planetário, ele demorou um ano e meio para finalizar a balança, realizada em conjunto com o pesquisador Antônio Carlos Souza.>

“Para a pesagem em diferentes planetas, utilizamos a descoberta de Newton. O peso é igual à massa vezes a gravidade. Portanto, corpos celestes com diferentes gravidades possuem diferentes pesos. O principal desafio foi a comunicação da balança com o software que desenvolvemos. A balança que compramos é uma comercial, que só tem um marcador de peso. Por isso, precisamos criar uma placa de interface para que a balança se comunicasse com o computador e o software”, explicou.>

A engenheira civil Carla Silveira, de 40 anos, aproveitou as férias do pequeno Guilherme, 7, para ir ao planetário e se pesar na balança espacial. Ela afirmou que o produto é uma forma lúdica de introduzir o visitante ao estabelecimento e trazer a astronomia de uma forma diferente. “Quando eu vi meu peso em Plutão, me enchi de alegria. Aí vi o peso na Terra e voltei para a realidade”, brincou.>

O sucesso da balança espacial foi tamanho que o coordenador científico planeja incluir outros dois itens do mesmo tipo. O primeiro seria uma balança focada apenas em estrelas e satélites, enquanto o outro teria Marte como tema. “Seria uma esteira com imagens de Marte da Nasa. A pessoa se pesaria e andaria por Marte, enquanto veria o céu do planeta no monitor”, declarou.>

Capital da astronomia

Apesar de ser conhecida pelas praias e monumentos turísticos, o verão de 2025 está para provar que Salvador também é interessada pela astronomia. Com uma média superior a 400 visitantes por dia, o coordenador científico César Orrico afirmou que a alta estação não baixou o interesse do público pelo planetário. “Por dia, fazemos seis, às vezes sete sessões com 85 pessoas cada. A demanda está alta, muitos pais trazendo os filhos nas férias e também turistas que vêm visitar”, destacou.>

O interesse dos pequenos Adrian e Elena Santos, de 11 e 8 anos, fez os pais levarem eles para o planetário. Segundo o motorista Clériston Nunes, de 46 anos, a expectativa da visita era desmistificar alguns tópicos que fazem parte do dia a dia e poder ver a astronomia de outra forma. “Hoje é uma mão na roda para dar um ‘upgrade’ nesta curiosidade deles. Eles gostam de ver quando tem planetas próximos. Por exemplo, quando a gente estava no interior, conseguimos ver a galáxia de Andrômeda uma vez. Eles ficaram muito animados”, contou.>