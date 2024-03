RECONHECIMENTO

Conheça as vencedoras do III Prêmio Mulher Notável

Cerimônia aconteceu na noite desta segunda-feira (25)

Publicado em 26 de março de 2024 às 06:45

Homenageadas do Prêmio Mulheres Notáveis 2024 Crédito: Paula Fróes

Vinte e oito mulheres com algo em comum: cada uma faz a diferença em sua área de atuação. Nesta segunda-feira (25), elas foram homenageadas pelo Prêmio Mulher Notável, que celebra mulheres de destaque nos mais diversos campos. A cerimônia aconteceu no Foyer do Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador.

Da ciência ao jornalismo e à moda, nomes de diversos âmbitos da sociedade foram premiados. Entre as consagradas, está a editora-chefe do CORREIO*, Linda Bezerra. Conheça as vencedoras:

Capitã Ana Cristina: comandante da base comunitária do Uruguai, se concentra no acompanhamento especializado a mulheres que sofrem violência doméstica. Ana Cristina é pedagoga e graduanda em psicologia.



Dina Lopes: jornalista, diretora da TV Kirimurê. Militante dos movimentos sociais, pós-graduada em jornalismo e doutora honoris causa. Idealizadora e apresentadora do programa Conversa de Preta desde 1999.



Carla Mota: presidente da Faculdade Internacional de Evolução Profissional (FIEP) e empreendedora. Suas empresas reservam 80% das vagas para mulheres.

Ivone Azevedo Nascimento: Ginecologista e obstetra. Médica há 35 anos, trabalha com foco em soroterapia, ozonioterapia e uma abordagem integrativa da saúde feminina.

Luzia Santhana: cantora e jornalista. Foi apresentadora por oito anos nos concursos de Miss Bahia. Já passou pela TV Itapoan, TV Salvador, etc. Hoje, apresenta o programa “Nomes Litoral”.

Katia Oliveira: deputada estadual, autora da Lei 14.574/2023, que estabelece a Campanha Estadual da Maria da Penha, para discutir os direitos das mulheres e combater a violência de gênero nas escolas públicas e particulares da Bahia. É autora também da Lei nº 14.231/2020, conhecida como Parada Segura, garantindo um desembarque seguro para mulheres, idosos e pessoas com deficiência em pontos de ônibus intermunicipais. Foi vereadora de Simões Filho por três mandatos.

Haysa dos Santos: tem 26 anos, é angolana, apresentadora há 12 anos e está no brasil há pouco mais de um ano. Formada em relações internacionais, Haysa é diretora do projeto Mentes Femininas na IFTV em Lauro de Freitas.

Lorena Amorim Nascimento: Advogada e militante há 22 anos. Coordena a Casa da Mulher Brasileira de Salvador. É também coordenadora de Políticas Temáticas para Mulheres na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

Silvana Freire: apresentadora do Bom Dia Bahia, da TV Aratu, ela atua na área da comunicação há mais de 20 anos. Por mais de dois anos, foi correspondente nacional em Salvador para a CNN Brasil, onde atuou como videorrepórter.

Tâmara Ferreira: nutricionista, Tâmara trabalha na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Itapuã e já trabalhou como nutricionista na Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) de 2011 a 2013.

Deise Menezes: advogada e psicopedagoga, ela é também fundadora da marca Deise Emanuele Modas. Já foi diretora do PROCON Bahia, Subsecretária da SPMJ em Salvador e Instrutora do SENAC/Bahia. Hoje, atua no Legislativo Federal.

Denise Melo: natural de Ipiaú, ela é trancista profissional, fundadora e CEO da Baiana Braids. Denise já levou seu trabalho para outros estados e países.

Géssica Mirela Reis dos Santos: atua como supervisora da Guarda Municipal de Salvador. Assumiu essa função em 2022.

Linda Bezerra: chefe de redação do Correio da Bahia desde 2016, Linda é natural do Piauí, mas se mudou para Salvador muito cedo para estudar. Formou-se em jornalismo na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Monique Melo: jornalista e fundadora da empresa de comunicação estratégica Texto e Cia. Monique dirige também a Associação Brasileira das Agências de Comunicação (ABRACOM).

Marijane Santana: Tenente Bombeiro Militar. Foi a primeira mulher a integrar a Diretoria Executiva da Associação representativa de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia.

Rosane Teixeira: tabeliã substituta do 11° Tabelionato de Notas de Salvador. Passou por ambientes predominantemente masculinos, como a construção civil.

Mirleide Lopes da Paixão Jesus: pastora, ela lidera o Projeto Déboras, que busca ressaltar a presença da mulher no cenário político.

Pâmela Lucciola: jornalista e apresentadora do Band Mulher Bahia há seis anos. Ela comanda uma equipe majoritariamente de mulheres, que produzem um programa centrado em mulheres.

Nathalia Cysneiros: Capitão Tenente da Marinha e oficial do Corpo de Engenheiros da Marinha. Natural de Pernambuco, já serviu no Rio de Janeiro e hoje serve em Salvador.

Luz Marina Silva: presidente do Conselho da Comunidade das Varas de Execuções Penais de Salvador, ela é ex-diretora do Conjunto Penal Feminino de Salvador. É referência no trabalho de ressocialização dos egressos, tendo coordenado o Escritório Social da Bahia, uma política pública voltada para a atenção às pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares. Trabalhou na Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (CMEP), prestando assistência a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Luciana Vanessa Fróes Nery: Luciana atua como analista fazendária na Secretaria Municipal da Fazenda há 20 anos. Além disso, ela é conselheira Titular no Conselho Municipal de Tributos, diretora da Associação Baiana de Analistas Fazendários e membro representante do Município nos núcleos de Diversidade e Enfrentamento à Violência Institucional contra as Mulheres da Prefeitura de Salvador. Ele exerce também a função de Assessora na Secretaria da Fazenda da Bahia (SEFAZ), na Coordenadoria de Administração do Patrimônio Imobiliário, participando ativamente de projetos de infraestrutura, como o Projeto Novo Mané Dendê e a Via de Ligação Mata Escura à BR 324.

Évelin Costa dos Santos: ela é Segundo Tenente da Aeronáutica. Ingressou na Força Aérea Brasileira em novembro de 2021 para servir na Base Aérea de Salvador. Seu lema de vida é “Sem esforço, nada se pode alcançar”.

Ana Raquel Copetti: diretora de jornalismo da Rede Bahia. Já foi chefe de produção na TV Bahia e gerente de jornalismo na TV Record do Mato Grosso do Sul. Atuou também como gerente de jornalismo em emissoras da Record em Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia e Santa Catarina.

Eugênia Vieira: fisioterapeuta integrativa, ela é formada pela Faculdade Adventista de Fisioterapia em 2002, pós-graduada em Osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid e em Terapia Neural e Sistema Nervoso Autônomo. É especialista em temas como microfisioterapia avançada e terapia manual evolutiva e em ozonioterapia

Bárbara Trindade: ativista social, hoje preside o projeto social “Um mais um é sempre mais que dois”. Bárbara é também membro do Conselho da Comunidade das Varas de Execuções Penais, do Conselho Distrital Barra/Rio Vermelho, delegada dos Direitos Humanos e embaixadora da Paz. Também é coautora do livro “Tentaram Calar Nossa Voz”. Pelo seu trabalho em todos esses campos, recebeu reconhecimentos como o Prêmio Barra Mulher e Maria Felipa, o Prêmio Mulher Líder Guerreira e o Prêmio Mulheres Negras Contam suas Histórias.

Cris Montenegro: jornalista, Cris comanda hoje sua própria empresa de assessoria de comunicação, é editora-chefe da Revista Yacht Mais e colunista do jornal Tribuna da Bahia. Já trabalhou com organizações como o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/BA, Associação dos Magistrados da Bahia - AMAB, Concessionária Litoral Norte - CLN, Yacht Clube da Bahia e Santa Casa de Misericórdia da Bahia.