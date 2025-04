SAÚDE

Conheça doença que pode causar pênis pequeno ou torto

Incidência da condição varia entre 3 e 8 casos para cada 1000 nascidos vivos

Ela afeta o sistema urinário e genital masculino e, se não for tratada da forma adequada, pode causar micropênis e até mesmo gerar curvatura no órgão. Trata-se da hipospádia, doença caracterizada por uma abertura anômala da uretra, canal responsável pela saída da urina, ao invés de sua posição natural na glande, podendo variar desde um leve deslocamento até casos mais severos. >

De acordo com o médico urologista Ubirajara Barroso Jr., chefe de cirurgia reconstrutiva de uretra de crianças e adultos do Hospital da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a experiência do cirurgião é um fator determinante para o sucesso da intervenção. "Os hipospadiologistas são cirurgiões especializados na correção da hipospádia, eles possuem uma abordagem específica que diminui riscos e aprimora os resultados da cirurgia. A experiência do cirurgião desempenha um papel vital na redução das complicações cirúrgicas", explica o médico. >

Entre as técnicas avançadas, o uso do enxerto de mucosa oral em formato de “U” invertido vem sendo adotado para reduzir a retração do enxerto e melhorar a eficácia da reconstrução uretral. A técnica de “U” invertido é de autoria de Ubirajara Barroso e foi publicada no Journal of Pediatric Urology. “Essa técnica consiste em retirar tecido da mucosa da face interna da boca em forma de “U” dobrando a quantidade de enxerto para a cirurgia, o que contribui para melhores resultados e melhor eficácia no tratamento da hipospádia”, descreve Ubirajara Barroso Jr., que também atende em São Paulo. >