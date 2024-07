AÇÃO SOCIAL

Cooperativas de reciclagem baianas vão receber novos equipamentos e melhorias na infraestrutura

Os catadores também foram contemplados com capacitação profissional

Cerca de 25 cooperativas de reciclagem baianas serão contempladas com aquisição de equipamentos e reformas nas infraestruturas físicas, através do programa Ser+, que visa a valorização e inclusão social dos mais de 680 cooperados que atuam nas unidades e receberão capacitação profissional.

A ação inclui cooperativas baianas como a Cooperativa de Coleta Seletiva Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (Camapet), a Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos do Paraguary (Cooperguary) e a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari (Coopmarc), que neste ano atingiram a média mensal de 55 toneladas de lixo recolhidos.

A Camapet, localizada em Salvador, recebeu investimentos que incluíram uma paleteira com balança e sistema de comunicação via rádio, carrinhos para suporte de big bags e uniformes para os cooperados. “Com os equipamentos recebidos melhoramos a produtividade e a organização do estoque, além de otimizar a coleta de dados diários”, afirmou Elenildes de Souza Duarte, presidente da Camapet.