HOMICÍDIO

Corpo com marcas de tiros é encontrado em Camaçari

Tiago Pereira de Santana foi localizado no Morro da Manteiga

O corpo de um homem foi encontrado na localidade do Morro da Manteiga, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) na manhã desta quarta-feira (1).

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o corpo de Tiago Pereira de Santana, 37 anos, foi encontrado por populares na região com marcas de tiros.

Policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados pelos moradores e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem sinais vitais. Os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo e realização da perícia para esclarecer a morte do rapaz.