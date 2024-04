BARBARIDADE

Suspeito de esfaquear motorista de aplicativo em Camaçari é preso

O homem acusado de esfaquear uma motorista de transporte por aplicativo, no distrito de Vila de Abrantes, em Camaçari, no dia 15 de abril, foi preso por policiais da 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) e do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), no bairro do Imbuí, em Salvador nesta quarta-feira (24).