Corpo de homem atingido por caminhão desgovernado é sepultado em Salvador

Imagens gravadas por uma câmera de segurança do local do acidente mostram que o motorista do caminhão perdeu o controle da direção. O veículo desceu de ré e atingiu o poste em que Anderson Conceição dos Santos estava encostado. A força da batida jogou o poste contra a parede e esmagou o homem, que morreu no local.

Moradores de São Caetano brigaram por produtos da carga com sacas de café, refresco e chá do veículo. Parte da carga foi transferida para outro veículo e retirada. Ficaram no local itens que tinham sido danificados de alguma maneira, com autorização para que as pessoas pegassem a carga. Registros da TV Bahia mostraram as pessoas disputando os produtos umas com as outras. Um dos moradores apareceu retirando itens violentamente da mão de um idoso. Caixas de madeiras também foram levadas.