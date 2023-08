Moradores brigam por carga de caminhão após acidente que matou homem em São Caetano

Moradores de São Caetano brigaram por uma carga com sacas de café, refresco e chá de um caminhão que bateu em um poste de energia causando morte de um homem na manhã desta sexta (25), na Ladeira Bambuí. Cenas do episódio foram exibidas pela TV Bahia.



Parte da carga foi transferida para outro veículo e retirada. Ficaram no local itens que tinham sido danificados de alguma maneira, com autorização para que as pessoas pegassem a carga. A cena, contudo, foi bastante violenta, com as pessoas disputando os produtos umas com as outras. Um dos moradores apareceu retirando itens violentamente da mão de um idoso. Caixas de madeiras também foram levadas.