Corpo de homem que se afogou em Maraú é encontrado

O corpo do homem que desapareceu após mergulhar na praia dos Coqueirais, em Maraú, no sul da Bahia, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (21).



Bombeiros da 2ª CIA em Ilhéus, pertencente ao 4° Batalhão de Bombeiros Militar (4° BBM) em Itabuna, resgataram o corpo no início da tarde. O corpo foi identificado por uma amiga da vítima.