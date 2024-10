VIOLÊNCIA

Corpo é encontrado em contêiner no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Vítima ainda não foi formalmente identificada

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 19:35

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Google Street View

O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta segunda-feira (07), no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima ainda não foi formalmente identificada.

Na localidade conhecida como Fundão, o corpo foi encontrado por policiais militares da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Segundo a Polícia Civil, "a vítima estava parcialmente enterrada", por essa razão "foi solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros para a retirada do cadáver".

Em vídeo que circula nas redes sociais, o corpo aparece com as mãos amarrados, dentro de um contêiner em chamas. O CORREIO buscou informações com o Corpo de Bombeiros, que confirmou que esteve no local, mas apenas para realizar a recuperação do cadáver. "O corpo foi resgatado pelos bombeiros e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para identificação e demais procedimentos legais", informou.