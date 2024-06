HOMICÍDIO

Corpos de dois homens são encontrados em hotel de Feira de Santana

Vítimas foram localizadas sem sinais de violência

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 18:57

Complexo de Delegacias de Feira de Santana Crédito: reprodução

Dois homens foram encontrados mortos em um hotel no município de Feira de Santana, no centro norte do estado, na manhã desta terça -feira (18). De acordo com o relato da ocorrência, os corpos foram encontrados sem sinais de violência.

De acordo com informações do registro da Polícia Civil, Flávio Mariano Freitas da Motta Pires, 44, anos e Wilson Franco dos Santos, 49 anos, foram encontrados em dois quartos separados, em um hotel, na Praça da Matriz. A Polícia Militar foi acionada, encaminhando policiais da 64ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) para o local do crime.

A informação inicial era de que um homem estava morto no estabelecimento. Durante as buscas, um segundo corpo foi encontrado no local, também sem sinais de violência. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.