SALVADOR

Jovem é morto a tiros no Engenho Velho de Brotas

A vítima foi identificada como Carlos Augusto de Oliveira Aguiar Filho

Da Redação

Publicado em 18 de junho de 2024 às 10:19

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (18), na Rua Laurindo Régis. A vítima foi identificada como Carlos Augusto de Oliveira Aguiar Filho.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, populares acionaram a Polícia Militar sobre um homem baleado. No local, os militares confirmaram a informação e levaram a vítima até o Hospital Geral do Estado, mas o jovem não não resistiu.