CORREIO conquista todos os prêmios da “categoria foto” no Prêmio Sebrae de Jornalismo

Foto prêmiada em. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

O CORREIO conquistou todos os prêmios da “categoria foto” na etapa Bahia do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2023, e venceu em terceiro lugar na categoria texto. A décima edição do concurso superou em 37% o número de trabalhos inscritos no ano passado no estado (de 62 para 85).



A estagiária de fotografia Ana Lucia Albuquerque foi premiada em primeiro e segundo lugares com as fotografias “Mangueira, um pedaço da Bahia” e “Brechó, uma sentença de sucesso”, respectivamente. O terceiro lugar foi conquistado pela fotojornalista Marina Silva, com a fotografia “Mulheres que levam a Gamboa de baixo para cima”.

Ana Lucia Albuquerque conquistou dois prêmios na "categoria foto". Crédito: Arquivo pessoal

“A primeira sensação que eu tive foi de dúvida. Precisei pedir a uma amiga para ler e me dar certeza de que realmente li aquilo. Eu, com 46 anos, estagiária, estou conseguindo muitas coisas porque tenho amigos e uma família que me dão suporte. [Estou] muito feliz e agradecida”, celebra Ana Lucia.

Para Marina, que já ganhou outros prêmios, inclusive nacionais, a premiação é uma importante ferramenta de valorização para a categoria. “Prêmios como estes são importantes para a valorização do jornalismo e é uma forma de reconhecimento do nosso trabalho diário”, afirma.

Foto premiada de Marina Silva. Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Categoria texto

A vencedora do CORREIO na categoria texto foi a jornalista Priscila Natividade, com a reportagem “A onda é prateada: 33% dos brasileiros acreditam que vão viver até os 100 anos”. A matéria foi publicada em outubro do ano passado na edição do final de semana do CORREIO, que preza por apurações mais detalhadas e conteúdos ainda mais relevantes.

Essa foi a segunda vez que Priscila foi premiada pelo Sebrae. No ano passado, ela venceu em primeiro lugar com a reportagem “Startups maduras: ambiente de inovação conquista profissionais com mais de 60 anos”.

“Um reconhecimento como o prêmio Sebrae traz sempre uma sensação muito boa de que o jornalismo que a gente tenta fazer todos os dias segue o caminho da pauta relevante, da inovação e também das histórias que merecem ser contadas. Quem bom, mais vez, que contribuímos para o crescimento do empreendedorismo e dos negócios voltados para o público 60+, uma onda de oportunidades que precisa ser vista. E eu fico muito contente em produzir uma reportagem que conseguiu dar mais visibilidade a esse segmento”, afirma Priscila.

Para a editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra, o resultado é sinônimo de alegria. “Me sinto muito entusiasmada com o brilho de colegas tão jovens e estreantes na carreira, com um futuro tão promissor. Tivemos uma fotógrafa que venceu os primeiro e segundo lugares. É muito bom trabalhar com pessoas assim”, destacou.

Premiação

Categoria Foto

1º lugar – Ana Albuquerque: “Mangueira, um pedaço da Bahia”

2º lugar – Ana Albuquerque: “Brechó, uma sentença de sucesso”

3º lugar – Marina Silva: “Mulheres que levam a Gamboa de baixo para cima”

Categoria texto