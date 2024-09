TRÂNSITO

Cratera causa interdição em faixa na Av. Oscar Pontes

Um buraco causou uma interdição em uma faixa na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (16). O bloqueio acontece na altura do antigo Colégio Múltipla Escolha. A Transalvador monitora a situação.

A cratera está aberta devido a um reparo emergencial de uma tubulação de esgoto, que se rompeu no domingo (15). A Embasa explicou que, devido à complexidade do reparo, a previsão é que o trabalho seja concluído somente no fim da semana.