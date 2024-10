ACIDENTE

Criança de 3 anos dirige carro e invade loja no sul da Bahia

Uma criança de 3 anos quase causou um acidente na tarde de quarta-feira (9), em Brumado, no sul da Bahia, após dirigir um carro. Vídeos de câmeras de segurança mostram quando o veículo, dirigido pelo garoto, sobe a calçada, derruba uma moto e quase atropela a avó do menino.

Segundo a TV Sudoeste, a avó do pequeno o deixou dentro do carro desligado, mas ele conseguiu ligar e ir até a direção. O automóvel ainda invadiu uma loja de autopeças.

A criança tinha ido às compras com seu pai no Assaí do bairro Jardim Vitória. O pai estava guardando as compras no porta-malas, quando menino pulou para o banco da frente, pegou a chave, ligou o carro e deu partida.