LUTO

Malê Debalê cancela festa para 300 crianças após morte de irmãos percussionistas do bloco

Os jovens do grupo foram assassinados em Arembepe nesta segunda-feira (7)

E Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 21:24

O Malê Debalê, famoso bloco afro de Salvador, cancelou nesta terça (8) uma festa para 300 crianças que seria realizada no próximo dia 19, após a morte de dois irmãos percussionistas do grupo. Daniel Natividade, 24, e Gustavo Natividade,15, foram assassinados na noite desta segunda-feira durante um passeio na área de Arembepe por um ataque armado.

Irmãos percussionistas do Malê Debalê Crédito: Reprodução

Horas antes do crime, os jovens postaram uma foto com sinais nas mãos que são usados por facções criminosas da região. Segundo as testemunhas, os dois faziam parte de um passeio turístico que veio de Itapuã para Arembepe, região turística pertencente ao município de Camaçari.

Em respeito aos jovens, o evento que estava previsto em comemoração ao mês das crianças foi cancelado. "Estou mal. Estamos [integrantes do bloco] realmente acabados. Eram meninos da nossa comunidade, nascidos aqui. Começaram no nosso grupo infantil, eram jovens solícitos e que jamais se envolveram com crime ou coisa ruim. A única coisa que eles faziam era fomentar a cultura por aqui", afirmou Cláudio Araújo, presidente do Malê Debalê ao jornal Correio.

Quem eram os jovens?

Daniel Natividade, de 24 anos, e Gustavo Natividade, de 15 anos, eram músicos percussionistas da banda de transição do Bloco Malê Debalê. As duas vítimas saíram da sede do bloco em Itapuã para curtir o dia, quando foram vítimas do trágico ocorrido.

Fundado em 1979 por um grupo de moradores do bairro, o bloco Malê Debalê buscava representar a consciência negra no carnaval de Salvador. A festa cancelada faria parte da atuação social do bloco afro, no acolhimento de crianças e jovens negros.

Sede Malê Debalê Crédito: Correio

O presidente expressou grande choque com a morte dos dois e garantiu que eles não estavam envolvidos com o tráfico de drogas. Eu jamais aceitaria que algo assim acontecesse dentro desse bloco. Eram meninos bons, músicos dedicados. Aliás, meu pai, de 70 anos, estava nesse passeio junto com minha mãe e outras pessoas que fomentam a cultura em Itapuã. As pessoas que fizeram isso cometeram um erro grosseiro", ressaltou o presidente.

Investigação em andamento

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM) confirmou a ocorrência e explicou que agentes da 59ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para a ocorrência. No local, no entanto, os policiais localizaram apenas as vítimas, prestando socorro aos feridos.