FEIRA DE SANTANA

Criança é flagrada com arma de fogo dentro de escola na Bahia

Ainda de acordo com a Prefeitura, a direção da escola encaminhou o caso para o Conselho Tutelar, e a Polícia Civil já está investigando o ocorrido. "Para garantir a segurança de todos os alunos e funcionários, a Prefeitura está reforçando as medidas orientadas e definidas com o apoio da Promotoria e do Ministério Público", diz o comunicado.