TRÊS SUSPEITOS PRESOS

PM recupera seis veículos roubados em menos de 12 horas em Salvador

Na quinta-feira (4), equipes do Batalhão Apolo recuperaram seis veículos roubados e prenderam três suspeitos na cidade de Salvador. A ação aconteceu em menos de 12 horas nos bairros de Caminho de Areia, Imbuí e São Caetano.

No início da tarde, dois carros foram apreendidos. O primeiro, um Renault Duster, foi abordado na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí. Além da restrição por roubo, o veículo apresentava placa adulterada. Dois homens foram presos.