SALVADOR

Crianças morreram após comer gelatina em casa; suspeita é de envenenamento

Padrasto e mãe também passaram mal

As duas crianças que morreram nesta quinta-feira (6) no bairro de Valéria, em Salvador, sob suspeita de envenenamento, comeram uma gelatina preparada pela mãe horas antes de passar mal. As vítimas foram identificadas como Benjamim, de 7 anos, e Maria Valentina, de 4 anos. As informações foram confirmadas pela avó, em entrevista para a TV Bahia. >