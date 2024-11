ELEIÇÕES DA OAB-BA

Daniela Borges é reeleita presidente da OAB-BA

Advogada contabilizou até o momento 12.517 contra 10.475 votos registrados para a candidata da oposição

A candidata Daniela Borges, da chapa União pela Advocacia, foi reeleita presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Bahia (OAB-BA), após eleição realizada nesta terça-feira (19). A advogada vencedora concorria com a chapa da “Muda OAB”, liderada por Ana Patrícia Leão.

Para Daniela, a reeleição é resultado do reconhecimento do seu trabalho do primeiro mandato, mas afirmou que ainda há muito o que fazer. "A gente espera realizar um novo concurso para juízes junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, para que a gente possa ter uma prestação jurídica mais eficiente. Isso é importante para o povo baiano. Também amos criar uma procuradoria de honorários e tentar lutar para que tenhamos uma lei estadual com piso salarial para advocacia", projetou.