APÓS 30 ANOS

Daniela Mercury e Timbalada celebram show conjunto no Festival de Verão

Cantora e banda realizam primeira apresentação conjunta em 30 anos e encerram a programação do sábado (25)

Gilberto Barbosa

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 21:58

Apresentação encerra a programação do primeiro dia do festival Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A menos de uma semana para o Festival de Verão Salvador 2025, os artistas encerram os preparativos para o evento. Com mais de 30 atrações divididas em três palcos, a 24ª edição do festival será realizada nos próximos sábado e domingo, no Parque de Exposições.

Como nos anos anteriores, o FV25 conta com apresentações conjuntas de grandes nomes da música baiana e nacional. Uma delas é a parceria entre Daniela Mercury e Timbalada, que encerrará o primeiro dia. O CORREIO teve acesso ao ensaio do conjunto, realizado nesta terça-feira (21), em um estúdio no bairro do Stiep.

“Quem ficar até o final vai sair com a alma lavada. Eu escolhi as músicas que tinham a ver com o DNA da Timbalada e vocês ouvirão músicas que nem eu lembrava que eles tinham essa relação tão forte. Deu vontade de botar mais coisas e vamos pedir mais tempo para isso no próximo ano. Só escolhemos as [canções] mais rápidas, não demos mole para levantar o público”, afirmou Daniela.

O repertório conta com sucessos dos dois artistas como “Rapunzel”, “Beija-Flor” e “Namoro a Dois”. Daniela e a Timbalada se juntam em um evento de grande porte pela primeira vez em 30 anos. A última performance em conjunto ocorreu em um especial da TV Globo, em 1994. A cantora conta que a parceria foi ideia do diretor artístico do Festival de Verão, Zé Ricardo.

“Quem faz essas provocações artísticas é o Zé e acho isso fantástico. Acredito que ele pensa em pessoas que tenham afinidade e dialoguem entre si, mas na música brasileira temos vínculos que nem sabemos. Esses momentos de encontro são para mostrar ao público algo que eles nunca viram”, contou Daniela.

“O FV tem esse mote da diversidade em todos os sentidos. É muito bom que um festival dessa grandiosidade chame os cantores a participarem do mesmo show. Isso nos engrandece muito porque são grandes artistas da música brasileira fazendo essa mistura e isso é muito bacana”, falou Denny.

Ensaio de Daniela Mercury com a Timbalada ocorreu nesta terça Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O show marca o retorno da Timbalada ao evento após mais de 10 anos. A última apresentação do grupo foi na edição de 2014. Nesse período, o vocalista Denny Denan se apresentou em 2020. Já Daniela Mercury esteve no passado, ao lado do Ilê Aiyê e de Margareth Menezes.

“A Timbalada foi uma das primeiras bandas a tocar no Festival de Verão e nós temos uma relação muito bacana, de muitos anos [com o evento]. Ficamos muito tempo sem tocar porque a nossa agenda não permitia e acabávamos deixando para o ano seguinte e não era possível. Mas agora estamos retornando com essa artista maravilhosa”, exaltou Denny.

“O festival está retomando suas origens e voltando a entender que está totalmente vinculado a esse lugar, a ancestralidade, a história e o axé como o gênero que o sustentou desde o começo. Eu fico muito feliz de voltar e é muito bom que prestigiem as bandas daqui porque somos uma cidade de música, de grandes artistas e é importante repercutirmos o que é nosso. O festival não pode perder o vínculo com a música dançante da cidade”, disse Daniela.

Coproduzido pela Salvador Produções e Bahia Eventos, a edição de 2025 do Festival de Verão celebra os 40 anos da Axé Music. O ano também marca o 75º aniversário do trio elétrico. Os ingressos para a pista custam R$ 160 (inteira), R$ 90 (meia solidária) e R$ 80 (meia) e podem ser comprados pelo Sympla.