MÚSICA

Trinta atrações em palco de 948 metros: confira os números do Festival de Verão Salvador

Evento acontece neste sábado (25) e domingo (26), no Parque de Exposições

Para a realização do evento, que acontece no Parque de Exposições, foram necessárias 375 toneladas de equipamentos que foram montados por 1,5 mil pessoas durante 15 dias.

A área do palco, que vai receber artistas como Ivete Sangalo, Leo Santana, Ludmilla, BaianaSystem, Pitty, Daniela Mercury, entre outros nomes, tem 948,64 metros. Nos dois dias de festa, o festival vai contar com a participação de 3 mil colaboradores.

Além disso, o espaço vai contar com áreas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) em ambas as áreas de palco. O festival também oferecerá áreas climatizadas para tornar a experiência ainda mais agradável na estação mais quente do ano.