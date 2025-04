RELEMBRE

Delegado José Magalhães, que morreu aos 80 anos, caiu de ferry-boat dentro de carro

José Magalhães Filho faleceu aos 80 anos de idade, no domingo (13)

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2025 às 07:23

Episódio aconteceu em 2011 Crédito: Reprodução

Figura conhecida entre baianos, o delegado José Magalhães Filho, que morreu aos 80 anos de idade, acumula histórias que ficaram no imaginário da população. A mais famosa delas aconteceu em 2011, quando, em uma viagem pela Baía de Todos-os-Santos, o carro onde o delegado estava caiu do ferry-boat Anna Nery. Na época, José Magalhães foi categórico: seu bigode foi o que o salvou. >

A característica física mais famosa do delegado teria sido justamente o que fez populares o reconhecerem durante o acidente. “O bigode me salvou. Ficaram loucos quando viram que era eu. Gritaram: ‘É o delegado Magalhães!’. Todo mundo pulou. Se fosse outra pessoa, eles só jogariam a boia porque numa situação dessas a pessoa se desespera e agarra o salva-vidas", contou em uma entrevista ao CORREIO, um dia após o ocorrido. >

No momento do acidente, além do delegado, o motorista Joelson Sena dos Santos e a policial Maria Alice Maciúba ocupavam o veículo modelo Astra JSH-2006. As vítimas foram resgatadas por três marinheiros com leves escoriações e receberam atendimento médico. >

Delegado José Magalhães Filho Crédito: Evandro Veiga/CORREIO

Quando conversou com o CORREIO, Magalhães sentia dores do lado direito do corpo, mas garantiu que voltaria logo ao trabalho. “Me puxaram com tudo. Dói o corpo, mas tenho que voltar. Vou fazer a travessia sem medo, até porque se eu demonstrar medo as pessoas vão pensar: ‘se o delegado não vai, quanto mais eu’”, contou. Ele atuava como titular da 19ª Delegacia de Polícia (Itaparica).>

José Magalhães Filho faleceu no domingo (13), aos 80 anos. O velório acontece nesta segunda-feira (14), a partir das 9 horas, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. A cerimônia de cremação está marcada para às 14 horas. O Sindicato dos Delegados do Estado da Bahia (Adpeb) lamentou a morte do delegado aposentado. >

Nascido em Parnamirim, no estado de Pernambuco, José Magalhães também foi deputado estadual pela Bahia. Ele foi eleito para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no pleito de 1994, e teve um mandato (entre 1995 e 1999) pelo Partido Trabalhista Brasileiro-PTB.>