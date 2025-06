ÁREA PROTEGIDA

Demolição de terreiro em Salvador vira alvo de investigação do Ministério Público

Governo do Estado alega que ocupação é irregular

Maysa Polcri

Publicado em 12 de junho de 2025 às 14:04

Integrantes do Ilê Axé Oyá Onira’d, no bairro Pituaçu, foram surpreendidos com a demolição do terreiro Crédito: Marina Silva/CORREIO

A demolição de um terreiro no bairro Pituaçu, em Salvador, é alvo de um inquérito do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA). Na segunda-feira (9), uma força-tarefa do Governo do Estado demoliu as estruturas localizadas dentro do Parque Metropolitano de Pituaçu. O Instituto Do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) alega que se trata de uma ocupação irregular dentro de área de proteção ambiental. >

Frequentadores do terreiro Ilê Axé Oyá Onira’d foram surpreendidos com a ação realizada no início desta semana. A ialorixá Naiara Santos afirma que o grupo não foi avisado com antecedência e denuncia intolerância religiosa. Três casas foram demolidas e objetos sagrados foram retirados do espaço. Mulheres e crianças estavam no terreno quando a demolição ocorreu. >

Em nota enviada à reportagem, o Ministério Público confirmou que instaurou um procedimento para apurar o caso relativo à demolição do terreiro de candomblé. O órgão também disse que o Inema, a Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) e a Secretaria Estadual de Administração (Saeb) foram oficiados, na quarta-feira (11), para que apresentem informações sobre a ação em até 48 horas. >

Em janeiro deste ano, uma notificação extrajudicial determinou que obras não fossem construídas no terreno e que os bens da área fossem retirados voluntariamente. "Para mim, essa medida é uma intolerância religiosa porque deveríamos ter sido avisados que a demolição aconteceria", denunciou Naiara ao CORREIO. Antes da demolição, quatro famílias viviam no local, que é frequentado por outras 15.>