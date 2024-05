TEMPO RUIM

Deslizamento de terra assusta moradores de Castelo Branco

Um deslizamento de terra tem tirado o sono de moradores do bairro de Castelo Branco, na capital baiana. Segundo relatos dos residentes da Vila Cambonas II, desde o último sábado (27), a terra cedeu e causa o medo de que mais um deslizamento aconteça e atinja pessoas ou residências nas proximidades.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal), foi acionada pelos moradores e esteve no local. Em nota, nesta terça-feira (30), o órgão afirmou que realizou a vistoria no local e identificou o deslizamento de terra e que a origem se deu no rompimento de canaletas de drenagem.