FORTES CHUVAS

Deslizamentos em trecho da BA-275 impedem circulação de veículos pesados

As fortes chuvas no sul da Bahia provocaram deslizamentos na rodovia BA-275, no trecho que liga a sede de Itapebi ao centro histórico do município. Com isso, o trânsito de veículos pesados, inclusive ônibus do transporte escolar, foi suspenso. Apenas carros de passeio conseguem passar pela pista.