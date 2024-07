VIOLÊNCIA RECORRENTE

'Desova do BDM': local onde mulher foi executada é usado para matar desafetos de facção

Mulher foi assassinada a tiros na localidade Formiga no domingo (21)

Wendel de Novais

Publicado em 22 de julho de 2024 às 15:00

Moradores denunciaram execuções na Travessa Colombo Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

A Travessa Colombo, onde uma mulher foi executada no domingo (21), é apontada por moradores como um local onde assassinatos a mando de traficantes são comuns. Na via, que fica na localidade da Formiga, no bairro de Boa Vista de São Caetano, há um histórico de pessoas que acabam sendo vítimas de integrantes da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), que tem atuação histórica no tráfico de drogas no bairro.

No caso do domingo, a mulher que foi executada foi identificada como Crislane, uma jovem que morava na região. Antes dela, porém, houve outras pessoas executadas, de acordo com um morador do local, que prefere não se identificar. Ele afirma que é a primeira vez que há uma ‘repercussão maior’ por conta de homicídios no local, e que os anteriores "não apareceram na mídia", como foi o caso do de Crislane.

“Não tem isso o tempo todo, mas, por vezes, acontece. Nesse começo de ano mesmo, em um prédio aqui da Travessa Colombo, entraram para matar um homem a facadas. Antes disso, teve outro que mataram a tiros perto da escada. Então, não é bem novidade para nós. Qualquer um que entre no caminho deles, tem esse destino e, infelizmente, fazem isso na rua, assustando a todos”, fala o morador.

Pichações em referência ao BDM estão espalhadas pelo bairro Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Na Travessa Colombo e em outras ruas espalhadas pelo bairro de Boa Vista de São Caetano, é possível notar diversas pichações em referência à facção do BDM. Na Formiga, onde o crime aconteceu, a atuação da organização criminosa é constante, de acordo com uma outra moradora, que também não se identifica por medo de represália. Ela conta que traficantes não ficam longe da Travessa Colombo.

“Aqui na rua, onde eles mataram essa menina, não fica muito evidente. Porém, se você descer um pouco mais, a coisa já fica perigosa para vocês [reportagem] ou qualquer um que não seja conhecido aqui. Eles circulam muitas vezes armados lá por baixo e, por isso, a polícia desce às vezes para tentar localizar os traficantes. Porém, quase nunca pegam porque se escondem muito rápido”, revela.

O caso de Crislane foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e pela Polícia Civil (PC), que, em nota, explicou que guias de remoção e perícia foram expedidas para as investigações. Ainda de acordo com a polícia, as circunstâncias, autoria e motivação do crime estão em fase de investigação.