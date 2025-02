COMIDA

Desrespeito ou criatividade? Acarajé com Nutella divide opiniões entre fãs e críticos

“Vergonhoso para a nossa classe”, determinou uma baiana de acarajé

Depois de viralizar nas redes sociais com seu acarajé gigante de 3 kg, a sergipana Ana Ercília Silva segue chamando atenção no seu Acarajé da Ana, em Aracaju. A empreendedora, que diz faturar R$ 100 mil por mês com o negócio iniciado após perder o emprego, traz mais uma novidade: o acarajé de Nutella. >