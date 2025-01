VEJA OFERTAS

Detran oferece 916 lotes de veículos com valores iniciais a partir de R$ 950

Departamento tem três leilões em aberto

Esther Morais

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 08:05

Detran-Ba reúne mais de 900 lotes nos primeiros leilões de 2025 Crédito: : Divulgação/ Ascom Detran-BA

Começar o ano novo com um veículo adquirido por um valor abaixo do mercado é o sonho de muitos. Na esteira disso, há três leilões abertos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) na Bahia. No total, 916 lotes entre veículos conservados e sucatas aproveitáveis estão disponíveis para visitação em 13 cidades baianas.

Dentre os veículos está o Fiat Argo Drive 1.3, ano 2018, com valor inicial de R$6.000,00, custodiado em Salvador. O lote 0005 é um Citroen/C3 Aircross GLXM ano 2012, com lance inicial de R$4.000,00, e pronto para visitação e compra na capital.

Já em Barreiras o Ford Ka SE 1.0 C, ano 2020 tem valor inicial de R$5.000,00. Outra opção é uma moto Yamaha YS150, ano 2014 com lance inicial de R$950,00, no município de Teixeira de Freitas.

As datas finais para dar os lances online são os dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2025, que correspondem aos editais 24, 25 e 26/2024, respectivamente (link abaixo).

As cidades onde os lotes podem ser visitados são Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Itaberaba, Itabuna, Irecê, Jequié, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Os endereços, datas e horários das visitações constam nos três editais que estão anexados na aba “leilões” do site do Detran-BA.

Pessoas físicas e também jurídicas podem participar do certame, obedecendo os requisitos que constam nos editais. Para ofertar um lance, o primeiro passo é o cadastro nos portais dos leiloeiros. São os seguintes: edital 24, edital 25 e edital 26.

A presidente da Comissão de Leilão do Detran-BA, Júlia Sanches, recomenda que os interessados em participar dos certames devem estar atentos aos editais.

“Teremos um ano com muitas oportunidades. Milhares de pessoas poderão adquirir veículos e sucatas através dos leilões oferecidos pelo Detran-BA. Mas é primordial ler com atenção as regras para entender como funciona cada um dos processos. O edital deve ser baixado no portal oficial do Detran-BA, que é o caminho seguro para participar e onde estão os endereços dos leiloeiros credenciados", afirma.