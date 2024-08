LEILÃO

Detran tem leilões de veículos abertos em 20 cidades baianas

Da Redação

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 17:51

Salvador está entre as 20 cidades onde os lotes estão custodiados Crédito: Ascom/Detran-BA

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) está com quatro leilões abertos com 980 lotes entre veículos conservados e sucatas aproveitáveis. Desta vez, Salvador está entre as 20 cidades onde os lotes estão custodiados.

Além de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itaberaba, Itabuna, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Os interessados em adquirir veículo ou sucata aproveitável, podem realizar as visitas do dia 27 deste mês até o dia 2 de setembro e de 28 até 3 de setembro. Já os lances públicos online estarão disponíveis até os dias 3 e 4 de setembro dos editais 20 e 21, respectivamente.

Os leilões estão disponíveis nos sites dos leiloeiros: Nordeste Leilões e RJ Leilões.

Além dos editais 20 e 21, o Departamento também está com os leilões de nº 18 e 19 abertos com 552 lotes. As visitas estão disponíveis desde o dia 15 e seguem até a próxima quinta (22). Já o fechamento dos lotes acontece nos próximos dias 22 e 23 para os editais 18 e 19 respectivamente.

Os interessados devem buscar informações oficiais e fotos nos endereços dos leiloeiros: RJ Leilões e Daniel Garcia Leilões.

Destaques

Alguns dos veículos conservados que se destacam nestes certames são: um Fiat Bravo Essence Dual dos anos de 2012/2013. O lote 0022 custodiado em Salvador está com um valor inicial de R$4.000,00. Ainda na capital baiana, uma moto Honda NX-4 Falcon do ano de 2003, aguarda novo dono, com lance inicial de R$2.000,00.

Já no interior do estado, na cidade de Barreiras está custodiado um Saveiro 1.6 CS 2011/2012. Interessados em participar do certame podem encontrar o veículo que tem o lance inicial de R$5.000,00.