POLÍCIA CIVIL

Irmão mais velho é preso por suspeita de matar criança de 6 anos

O suspeito preso pela morte de Gabriel Martins, neste domingo (18), no povoado de Quixaba, zona rural da cidade de Sento Sé, é irmão mais velho do garoto. O homem é apontado como responsável pelo assassinato do caçula de seis anos, ocorrido no último sábado (17). A motivação ainda está sendo investigada.