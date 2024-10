CARROS CONSERVADOS

Leilão de veículos do Detran tem lance inicial de HB20 por R$ 4,5 mil e Fiat Mobi por R$ 4 mil

Quem deseja comprar um automóvel ainda este ano, pode aproveitar as oportunidades que o Detran-BA oferece à população. O órgão está com dois leilões abertos contendo veículos conservados e sucatas aproveitáveis. Nos editais, 702 lotes estão custodiados em 10 municípios no interior da Bahia.

Dentre os veículos conservados disponíveis está um Chevrolet Onix ano 2020, com valor inicial de R$6.000,00, na cidade de Feira de Santana. O lote 0013, uma moto Yamaha IS1850, ano 2022, com lance inicial de R$1.500,00, está pronta para visitação na cidade de Porto Seguro. Já em Juazeiro, um Fiat Mobi, ano 2016/2017 tem valor inicial de R$4.000,00. Outra oportunidade é o lote 0027, um Hyundai HB20, ano 2014, com lance inicial de R$4.500,00.

Vale lembrar que no site do Detran, na aba ‘leilões’, também estão listados os nomes, sites e matrículas dos leiloeiros”. O Detran reforça que é fundamental a atenção do interessado quando baixar os editais. O endereço do portal do Órgão é finalizado com a referência do Estado ba.gov.br