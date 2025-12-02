Acesse sua conta
Dezembro em Salvador será mais quente do que nos últimos anos; veja as temperaturas máximas

Estação mais quente do ano terá início em 21 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 05:30

Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra
Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O verão já começa a dar as caras logo no início do mês que encerra o ano. Para este dezembro, em Salvador, a expectativa é que as temperaturas sejam ainda mais altas do que em anos passados, ultrapassando a média de 30,6 ºC. As chuvas ficarão cada vez mais espaçadas na capital baiana até a chegada da estação mais quente, que terá início no dia 21 deste mês. 

A meteorologista Andrea Ramos explica que a análise das próximas semanas indicam que as temperaturas máximas podem chegar a 33 ºC em Salvador em dezembro. Já em janeiro, a expectativa é de ainda mais calor, com máximas chegando aos 34 ºC. "A climatologia leva em conta as análises feitas nos últimos 30 anos para estabelecer os valores de referência. Com esse indicativo, teremos temperaturas até dois graus mais altas do que a média", detalha a especialista. 

A frequência das chuvas deverá diminuir nas próximas semanas, segundo a projeção. "Observamos o indicativo de chuvas abaixo da média, principalmente na região do Litoral Norte e no limite entre Pernambuco, Sergipe e Alagoas", afirma. Apesar disso, Andrea Ramos afirma que uma frente fria está prevista para se aproximar do sul da Bahia a partir de quinta-feira (4), com previsão de chuvas para Salvador na sexta (5). 

A meteorologista Cláudia Valéria, vinculada ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), lembra que o clima na capital começa a ficar mais semelhante ao do verão na capital. "Passaremos a ter uma maior sequência de dias ensolarados e temperaturas elevadas, especialmente na região nordeste do estado, com temperaturas que podem ultrapassar os 36 ºC, mesmo antes do verão", diz. 

Se em Salvador o sol domina, em outras regiões da Bahia a previsão é de fortes chuvas. "Na regiões oeste e centro-sul, a característica de chuvas persiste no mês de dezembro. O período mais quente do verão, para além do aumento da umidade, contribui para a ocorrência de eventos intensos, com trovoadas e descargas elétricas", alerta Cláudia Valéria. 

