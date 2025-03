MUNICÍPIOS

Diretoria e conselho fiscal da UPB têm novos representantes

Nova composição da união tem 16 nomes, sendo seis membros para a diretoria executiva e dez para o conselho fiscal

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de março de 2025 às 20:34

Cerimônia de posse ocorreu em Salvador Crédito: Thuane Maria/GovBa

A nova diretoria executiva e o conselho fiscal da União dos Municípios da Bahia (UPB) e da Federação de Consórcios Públicos da Bahia (Fecbahia) tomaram foram empossados para o próximo biênio nesta sexta-feira (28), em Salvador. O evento, realizado no auditório da UPB, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), contou com a presença de diversas autoridades, incluindo ministros, parlamentares, secretários, prefeitos e representantes da sociedade civil. >

Wilson Cardoso assume a presidência da UPB no lugar de José Henrique Silva Tigre, o “Quinho”. Natural de Salvador e criado em Ituberá, o novo presidente da UPB exerce seu quarto mandato em Andaraí, na região da Chapada Diamantina. O vice-presidente será Pedrinho, do município de Encruzilhada, no Sudoeste baiano.>

José Sivaldo Rios, prefeito de Capim Grosso, no Centro Norte da Bahia, passa a comandar a Fecbahia. Ele está em seu quarto mandato e lidera, pela terceira vez consecutiva, o Consórcio Bacia do Jacuípe, que abrange 15 municípios baianos.>

Durante a solenidade, os novos dirigentes destacaram a importância do fortalecimento da gestão municipal e da cooperação com as demais esferas governamentais. “Estou tendo a oportunidade de pegar a UPB com a melhor safra de prefeitos que poderia ter. Hoje nós vamos anunciar que os 417 municípios da Bahia estão filiados, cheios de projetos e sonhos. Vamos aprovar ainda hoje a reforma estatutária, a mais moderna do Brasil, e fazer valer a força da nossa união pelo municipalismo forte”, declarou o novo presidente da UPB, Wilson Cardoso.>