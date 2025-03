POSSE

Novo diretor-geral assume Polícia Técnica da Bahia

Osvaldo Silva assume a chefia do DPT no lugar de Ana Cecília Bandeira

O Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT) tem um novo comando. O perito criminal Osvaldo Silva assumiu, nesta sexta-feira (28), a Diretoria-Geral do órgão, em uma cerimônia realizada no auditório da sede do órgão, na Avenida Centenário. Com trajetória de 18 anos na perícia criminal e formação em Direito e Economia, Silva se comprometeu a fortalecer a atuação da instituição em prol da segurança pública no estado. >