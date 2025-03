CHAPADA DIAMANTINA

Veja como ficou o Morro do Pai Inácio após incêndio florestal

Mais 20 bombeiros estão sendo enviados para conter as chamas nesta sexta (28)

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de março de 2025 às 15:29

Morro do Pai Inácio após incêndio Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros

A vegetal ficou completamente queimada. Os gravetos caídos ao solo ou os restos de árvores que ainda conseguiram ficar de pé, possuíam aparência seca e carbonizada pela ação do fogo. O solo aparece coberto com as cinzas da vegetação queimada. >

Segundo o Corpo de Bombeiros, outros 20 bombeiros e um helicóptero foram enviados para reforçar a equipe no local, que já conta com o auxílio de duas aeronaves modelo Air Tractor. Já são mais de 24h de esforços para conter o fogo e impedir que ele se espalhe ainda mais.>

“Nossa meta principal é preservar vidas e propriedades, além da fauna e da flora local. Estamos avançando muito no combate, e temos como maior dificuldade o relevo característico da região, as altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e ventos fortes, que aumentam a velocidade de propagação do incêndio”, explicou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), o coronel BM Aloísio Mascarenhas Fernandes.>

Proprietária de um estabelecimento comercial nas imediações do Morro do Pai Inácio, Lêdy Valôis usou a rede social para chamar a atenção das autoridades e de voluntários para a necessidade de unir esforços para conter as chamas, que se alastram com muita velocidade. "Vocês não fazem ideia da proporção desse fogo. Vendo de perto é desesperador. O fogo está se alastrando muito rápido". Ela mostrou uma imagem das chamas às 18h40 e uma nova às 22h50, para dar a dimensão do quanto o fogo se alastrou em poucas horas.

>